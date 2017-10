I dipendenti precari della Città metropolitana occupano l'aula consigliare: "Nessun rinnovo"

I 33 lavoratori precari della Città Metropolitana di Milano stanno occupando l’aula consiliare di Palazzo Isimbardi per protestare contro il mancato rinnovo dei contratti a termine scaduti lo scorso 30 settembre. Sono in presidio permanente, non arrivano risposte concrete anche se l’esito dell’incontro tenutosi a Roma lunedì 2 ottobre tra i sindaci metropolitani, il presidente dell’Anci e il premier Gentiloni sembra aprire qualche spiraglio.

Il problema sembra essere strutturale, mancano i fondi, i trasferimenti dal Governo centrale sono certamente insufficienti e si rischia ogni anno di non chiudere il bilancio. Già oltre i termini sia Milano che Reggio Calabria. E in queste condizioni è impossibile non solo rinnovare i contratti a termine ma programmare qualsiasi intervento di competenza dell’ex Provincia.