Milano, i City Angels celebrano il mondo del volontariato con il Premio Campione 2020

Lo storico comico Enrico Beruschi, ma anche il ragazzo che ha salvato un bimbo che stava cadendo da un balcone e i titolari della Ciclofficina sociale. Sono solo alcuni dei protagonisti del "Premio Campione" 2020, il riconoscimento dei City Angels che ogni anno viene consegnato ai protagonisti milanesi del mondo del volontariato.

La cerimonia ufficiale si è tenuta giovedì 30 gennaio al Palazzo Marino, sede del Comune, dove la speciale giuria capitanata dal fondatore dei City Angels Mario Furlan, ha consegnato i riconoscimenti ai volontari e alle associaizoni che nel 2019 si sono distinti per particolari meriti sociali.

Tra i premiati anche Riccardo Bosi e il suo collega Idris, candidati al premio dalla redazione di Milano Today, e gestori della Ciclofficina sociale di Cusano Milanino: una laboratorio che insegna ai profughi come riparare le biciclette per imparare un mestiere.

"Sono persone che vedono nell'altro non un nemico o un pericolo, ma una persona esattamente come loro - spiega Mario Furlan - Alcuni sono personaggi famosi, come don Mazzi o Gabriele Nissim (fondatore del Giardino dei Giusti), ma ci sono anche tanti cittadini comuni che ogni giorno, grazie alle loro opere, danno un senso alla propria vita e a quella delle persone bisognose. Chi fa volontariato sa che quello che ricevi è molto di più di quel che dai".