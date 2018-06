Prete scatenato al matrimonio: il don canta e balla con la maglietta di Mauro Icardi. Video

Lui, a modo suo, ha consacrato l'unione di due ragazzi. Maurito Icardi, invece, ha consacrato lui sui social.

È ormai una stella sul web il prete italiano - si tratta di don Bruno Maggioni, don del Lecchese - che ha deciso di celebrare in maniera particolarissima il matrimonio di una coppia a Ballabio.

Durante la messa, infatti, il don - dopo aver invitato tutta la chiesa a cantare "Mamma Maria" con tanto di battito di mani - si è spogliato dell'abito talare e ha mostrato la maglietta di Mauro Icardi, capitano dell'Inter.

Il prete ha quindi abbracciato lo sposo - con ogni probabilità tifoso nerazzurro - e ha poi improvvisato una sorta di esultanza verso l'uscita.

Don Bruno non è nuovo a spettacoli del genere: in passato ha cantato dall'altare e nel 2015 aveva festeggiato in chiesa con la maglia della Juventus addosso.

Icardi, però, sembra aver perdonato il "tradimento" e su Instagram gli ha reso onore: "Questo signore - ha scritto il numero 9 nerazzurro - è un fenomeno".