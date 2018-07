Milano, il mercato immobiliare in segno positivo. Ecco le zone esclusive, le meno care e i prezzi medi

La casa a Milano vale di più, +2% in un anno. In 21 zone i prezzi oggi sono più alti o uguali rispetto a cinque anni fa. In sintesi ecco chi beneficia della crescita: si allarga il centro verso le aree vicine e cresce la zona della cerchia dei Bastioni. Bene la zona universitaria di Bocconi e Cattolica – San Vittore, la zona intorno alla nuova Darsena, l’area di Gioia Pisani e la ex Fiera con i nuovi progetti immobiliari.

Ripartono i prezzi delle case: valgono 4.895 €/mq in media, +2% in un anno. Quanto si spende per l’acquisto? Si va da 9.821 €/mq del centro storico (+1% in un anno) a 7.722 mila €/mq della cerchia Bastioni (+2%), a 5.227 mila €/mq della cerchia Circonvallazione (+1,6%) a 3.141 €/mq della periferia (+1,7%). Sono questi i dati che emergono dalla “Rilevazione dei prezzi degli Immobili della Città Metropolitana di Milano” sul primo semestre 2018, realizzata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, attraverso una Commissione di rilevazione composta dalle principali Associazioni di Categoria ed Ordini Professionali del settore e da FIMAA Milano Monza & Brianza (Confcommercio Milano).

Le zone top: Spiga, Montenapoleone, Vittorio Emanuele e San Babila, con 12 mila euro al mq, mentre a Brera e Missori un appartamento di 60 mq vale 12 mila e 9 mila euro in più di un anno fa.

Le più care: esclusive Vittorio Emanuele, Spiga, Montenapoleone, Duomo con 12 mila euro al mq. Con 10 mila anche Parco e Castello, Brera, Cairoli e Cordusio. Servono 9 mila euro al mq per corso Venezia, Repubblica, Sant’Ambrogio. Con 8 mila euro al mq seguono Missori, Augusto, Leopardi, Corso Garibaldi e Solferino. Intorno ai 7 mila a S. Vittore, Fiera, Tribunale e poco meno per Vetra (ristrutturato).

Le più economiche: Salomone, Gallaratese, Baggio e Quinto Romano, Ronchetto, Axum con circa 2.600 euro al mq, poi Inganni, via Padova, Musocco con 2.700 euro. Seguono con 2.800 euro al mq: Lambrate, Gratosoglio, Quarto Oggiaro.