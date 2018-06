Milano Pride 2018, le immagini del corteo di sabato 30 giugno

Decine e decine di migliaia di persone hanno preso parte, a Milano, al Pride 2018 sabato 30 giugno. Il corteo è partito dalla Stazione Centrale e si è concluso a Porta Venezia con gli interventi istituzionali (tra cui quello del sindaco Giuseppe Sala) e la musica.

#Civilimanonabbastanza è lo slogan dell'edizione 2018 del Pride e anche lo striscione di testa del corteo, aperto dalle famiglie arcobaleno con i loro bambini. Il tutto si è svolto senza alcun incidente. Al corteo hanno preso parte associazioni Lgbt+, partiti politici, sindacati, cittadini e anche diverse aziende.

Inevitabili, negli striscioni e cartelloni dei manifestanti, le allusioni alla situazione politica italiana: alcuni esponenti del nuovo governo (Lega-5 Stelle) sono infatti noti anche per posizioni intransigenti sulla questione delle famiglie. In particolare, il neo ministro per la famiglia Lorenzo Fontana, leghista, ha affermato che "le famiglie arcobaleno non esistono".