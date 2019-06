Pride Milano, oltre 150mila persone sfilano per i diritti Lgbt ricordando i moti di Stonewall

Sono oltre 150mila le persone che stanno sfilando al Pride di Milano per dire "Sì" ai diritti Lgbt. Un fiume di persone accompagnato da carri, canti e balli che dalla stazione Centrale si sta dirigendo a Porta Venezia, tappa finale della manifestazione.

"Siamo qui perché dire sì ai diritti Lgbt vuol dire dire sì alla libertà di tutti - spiegano i manifestanti - Ma anche per ricordare i moti di Stonewall, quando nel 1969 la polizia americana fece irruzione in un bar gay del Greenwich Village di New York. Fu quello l'inizio del movimento per i diritti gay in tutto il mondo".