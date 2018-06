Chiude Prina, lo storico negozio di strumenti musicali. Il racconto della titolare: "È un'emozione molto forte"

Generazioni di artisti, di chi la musica l'ha sempre avuta dentro. Prina era un punto di riferimento per gli appassionati, non solo milanesi perché qui il passaggio era d'obbligo per chiunque suonasse uno strumento e da qualsiasi parte del mondo venisse. La signora Paola, oggi 70 anni, ha iniziato giovanissima a lavorare nel negozio che fu prima della nonna e poi della mamma, una grande appassionata e studiosa di pianoforte.

L'impegno è certamente gravoso, per questo la titolare ha deciso di chiudere battenti visto che la figlia ha legittimamente scelto un'altra strada e nessuno è quindi disposto a continuare.

I messaggi sono già arrivati da tutti i grandi artisti che conoscevano personalmente la signora Paola, che ai nostri microfoni ripercorre la sua intera vita professionale spesa tra queste mura senza nascondere la tanta emozione.