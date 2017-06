A Milano la processione di preghiera contro i gay: “È il Diavolo che ci strappa da Dio” | Video

Giovedì sera, in pieno centro a Milano - zona Castello Sforzesco -, una cinquantina di ultracattolici ha dato vita alla “processione di riparazione al gay pride di Milano”, in risposta al corteo dello scorso 24 giugno, quando decine di migliaia di persone erano scese in strada per chiedere "diritti senza confine".

I manifestanti, guidati da sei uomini in abiti talari - presumibilmente preti - hanno "marciato" pregando contro il “cosiddetto orgoglio omosessuale”, paragonado - più volte - il "Pride" alla tentazione del diavolo che stacca e allontana i fedeli da Dio.

Ecco il video racconto della giornata.