Professore in una scuola superiore, avvocato in Calabria. In cinque anni ha totalizzato 1.500 assenze, giorni che avrebbe trascorso lavorando nei tribunali del Sud Italia. L'epilogo? È stato arrestato dai militari della guardia di finanza. Nei guai A.M., professore di 55 anni, ex docente dell'Istituto Superiore di Codogno e dell’Istituto Merli - Villa Igea di Lodi. La notizia è stata diramata dalle fiamme gialle con una nota.