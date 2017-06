Ecco «Storie in divisa»: la serie di Canale 5 sui carabinieri della compagnia di Rho | Video

Si chiama «Storie in divisa» la docu-serie di Canale 5 che racconta la vita quotidiana dei carabinieri della compagnia di Rho (Milano). Il programma, in onda da martedì 20 giugno in seconda serata, è frutto di tre mesi di lavoro durante i quali i videomaker hanno lavorato fianco a fianco con i militari filmando sia azioni sul territorio, sia nella sede del comando sia in momenti di vita all'interno della caserma.

Nel corso delle tre puntate il pubblico conoscerà a fondo alcuni militari diretti dal capitano Simone Musella, ognuno con il suo stile e il suo carattere. Emergono nel racconto il tenente Flavio Pressi (comandante nucleo operativo radiomobile), il maresciallo aiutante Luigi Pino (comandante della stazione), il brigadiere Michele Faustinoni (effettivo radiomobile), il brigadiere Alessandro Canistrà (capo equipaggio radiomobile), l'appuntato scelto Umberto Di Giorgio (addetto alla stazione). E due donne operative: il maresciallo ordinario Alice Tagliaferro (sottordine alla stazione) e il carabiniere Francesca Castano (addetto alla stazione).