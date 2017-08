Le fa proposta di matrimonio al Cat Cafè, il bar di Milano dove coccolare i gattini

La proposta di matrimonio è sicuramente uno dei momenti più intesi della vita di una coppia: e cosa c'è di meglio del farlo in un luogo che unisce una passione comune, quella per i gatti?

Così un giovane ha chiesto la mano della propria compagna al Crazy Cat Cafè in via Napo Torriani, il primo cat cafè di Milano, ovvero un luogo dove è possibile sorseggiare un thè o un cappuccino e, nel frattempo, coccolare e giocare con i micetti. Un'idea nipponica da qualche anno sbarcata anche in Italia e nella metropoli meneghina.

Tra stupore e gioia, la ragazza ha detto "sì" abbracciando il fidanzato. Rendendo ancor più felici anche i gattini intorno a loro.