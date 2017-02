Video | Proposta di matrimonio all’aeroporto di Malpensa, fiori e anello per la sua fidanzata

Musica, fiori e, naturalmente, l’anello.

Lo scorso weekend, l’area arrivi dell’aeroporto di Malpensa si è trasformata nel teatro di una proposta di matrimonio romantica ed emozionante. Protagonista è stato Samuel, il fidanzato - e futuro marito - della giovane novarese Valeria.

La ragazza, appena tornata da un viaggio di volontariato in Ecuador, è stata accolta dal suo uomo con una proposta di matrimonio in grande stile. Il ragazzo, con in sottofondo una colonna sonora degna di un film romantico, si è inginocchiato e le ha dato l’anello.

Valeria, evidentemente sbalordita e senza parole, è riuscita soltanto a dire di sì con la testa prima di stringere a sé il suo fidanzato. Ma è stata lei stessa, poi, sul proprio profilo Facebook a svelare la risposta: “Ho detto di sì. Ti amo e non vedo l’ora di sposarti”.