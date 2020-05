Milano, ceste di frutta vuote davanti ai supermercati: la protesta per i diritti dei braccianti agricoli

Ceste vuote davanti ai supermercati in solidarietà ai braccianti agricoli e contro la grande distribuzione complice di fenomeni come il caporalato. Così le staffette del mutuo soccorso hanno protestato a Milano per rivendicare i diritti dei lavoratori, in gran parte irregolari, che ogni giorno in tutta Italia raccolgono, frutta, ortaggi e verdura per le tavole dei cittadini.

"Milano è il terminale della catena produttiva - spiegano i manifestanti - Dall'altra parte della filiera ci sono invece persone che raccolgono pomodori per pochissimi euro all'ora, i braccianti agricoli: i più invisibili di tutti. Con la sanatoria vogliono solo regolarizzare braccia da sfruttare e non persone. Per questo siamo solidali con il loro sciopero".