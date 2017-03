"Lotto Marzo": studentesse e lavoratrici manifestano per i diritti delle donne | Video

Una marea rosa composta da donne di ogni età. Un vero e proprio sciopero, quello organizzato da Women's March, movimento americano responsabile delle proteste dello scorso 21 gennaio contro il presidente Donald Trump. Il corteo milanese, nello specifico, è stato organizzato dalla rete "Non una di meno".

Studentesse e lavoratrici hanno manifestato per iniziato il corteo intorno alle 9.30 a Cairoli, hanno attraversato tutta la città fino a Palazzo della Regione di via Galvani dove sono rimaste in presidio dalle 13 alle 14. Ma le lavoratrici torneranno in strada: dalle 18 alle 21 ci sarà un incontro davanti alla Stazione Centrale (Piazza Duca d'Aosta) e poi il serpentone chiuderà la propria giornata di attivismo in Porta Venezia.

Obiettivo della manifestazione? Ribellarsi alle condizioni di "subalternità delle donne in ogni ambito", spiegano le organizzatrici che hanno indetto anche alcune modalità per aderire alla giornata di sciopero. Tra queste: "astensione dal lavoro, sciopero bianco, adesione simbolica vestendosi di nero e fucsia (i colori ufficiali del movimento), sciopero dai lavori di cura e accudimento quotidiani, sciopero dai consumi (spesa, acquisti e uso elettrodomestici)".

(video da Il Cantiere)