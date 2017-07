Gratosoglio, i ragazzi scendono in piazza: sit-in per chiedere sicurezza, lavoro e case

I ragazzi di Gratosoglio Autogestito sono scesi in piazza martedì 11 luglio per sensibilizzare gli abitanti del quartiere chiedendo più attenzione su temi come il lavoro, la sicurezza e il decoro. Lo hanno fatto davanti la sede di Aler accusata di una pessima gestione per l'assegnazione degli appartamenti e per la manutenzione degli stessi. E sabato 15 luglio saranno protagonisti di uno sciopero al contrario: dipingeranno alcune colonnine in amianto con una vernice incapsulante che impedisce il rilascio delle fibre cancerogene.