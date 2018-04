Modella nuda fuori dal negozio di Prada in Montenapo: "È uno stile che uccide". Video

Un corpo totalmente nudo, o quasi. Un serpente "tatuato" su tutto il fianco sinistro. E due cartelli, dal contenuto abbastanza chiaro.

Protesta giovedì pomeriggio fuori da Prada in via Montenapoleone a Milano, dove una modella di "Peta" - l'organizzazione animalista "People for the Ethical Treatment of Animals" - ha mostrato tutto il proprio malcontento per la "politica" della casa di moda, ancora impegnata nella produzione e nella vendita di capi con pelli esotiche.