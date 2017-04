Milano, i migranti protestano nelle strade della movida: "Nessuno è illegale" | Video

Nel pomeriggio di giovedì 13 aprile a Milano è andata in scena una protesta per le "condizioni" del campo d'accoglienza dei migranti a Bresso e negli altri punti di raccolta milanesi.

Il serpentone è partito dalla Stazione Garibaldi ed è arrivato fino a Palazzo Marino, dove i manifestanti hanno organizzato un sit-in pacifico per chiedere all'assessore al Welfare Pierfrancesco Majorino che i migranti vengano spostati in centri più piccoli e più confortevoli; e che i richiedenti asilo non vengano stipati nei centri di accoglienza straordinaria, da Bresso alla Caserma Montello.

(immagini da Il Cantiere/Facebook)