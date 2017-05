Proteste alla Statale, studenti si sdraiano a terra «L'università calpesta i nostri diritti»

Nel pomeriggio di martedì 23 maggio un gruppo di studenti della Statale si sono sdraiati davanti all'aula in cui si è riunito il Senato accademico, organo chiamato a decidere sull'istituzione del numero chiuso nelle facoltà di studi umanistici (Lettere, Filosofia, Scienze dei beni culturali). Secondo alcune indiscrezioni sembra che l'ateneo propenda per l'istituzione di un test autovalutativo per il prossimo anno accademico e di introdurre il numero chiuso solo nel 2018/2019.

Video Milano InMovimento/Fb