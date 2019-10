Milan, l'incredibile protesta del tifoso: "Finché gioca Suso io suonerò il clacson". Video

Protesta rumorosa, decisamente rumorosa, di un tifoso del Milan evidentemente stanco delle prestazioni di Suso.

L'uomo - come mostrano le immagini pubblicate dalla pagina Facebook "Calciatori brutti" - ha annunciato con un video l'inizio della sua particolare manifestazione di dissenso. "Volevo dire all'Ac Milan - le parole del tifoso - che io dato che non so più cosa fare, per protesta, fino a che vedrò Suso in campo farò così".

A quel punto, l'automobilista - che in quel momento sembra essere in autostrada - inizia a suonare senza sosta il clacson. "Io andrò in giro suonando il clacson perennemente finché non vedrò più Suso in campo".

Le immagini