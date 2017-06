Occupazione Zam, sit-in del collettivo davanti al Tribunale

Si sono ritrovati fuori dal Tribunale di Milano, altri direttamente in aula, per mostrare piena solidarietà agli amici e compagni imputati per i fatti accaduti nel maggio 2013 quando alcuni ragazzi del collettivo Zam, Zona Autonoma Milano, avevano occupato uno stabile di via Olgiati per farlo divenire sede del centro sociale.

Intervenne la Polizia, gli scontri proseguirono anche davanti Palazzo Marino dove i ragazzi si recarono per chiedere spiegazioni all'Amministrazione comunale.