Milano, ecco gli "spider man" che puliscono il Duomo: gli operai rocciatori in azione. Video

Uomini "in volo" sul Duomo. Da mercoledì a venerdì, infatti, degli operai specializzata hanno effettuato delle speciali operazioni della cattedrale simbolo di Milano, che per la prima volta non hanno richiesto la creazione di un ponteggio.

"Cosa succedeva in facciata del Duomo? - hanno spiegato dalla Veneranda Fabbrica -. Dopo 15 anni circa gli operai rocciatori stanno effettuando una nuova e sperimentale pulitura programmata straordinaria con andamento dall'alto verso il basso tramite idropulitrice per prevenire la formazione di croste nere e l'accumulo di altri fattori di degrado, e individuare in modo più chiaro eventuali crepature del marmo".

Alcuni alpinisti hanno "usato" il Duomo come fosse una parete rocciosa e gli operai si sono poi attaccati agli ancoraggi, con un risultato davvero spettacolare.