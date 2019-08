Milano, pullman Atm investe una 28enne che attraversa sulle strisce: illesa per miracolo

È rimasta miracolosamente illesa dopo essere stata travolta da un pullman Atm mentre attraversava le strisce pedonali. È accaduto mercoledì notte alle 23,14 in via Brofferio, angolo via Broglio. Nel filmato, che MilanoToday è in grado di mostrare, è chiaramente visibile la vittima, una ragazza di 28 anni, che si appresta a percorrere la zebra, quando improvvisamente il mezzo dell'Azienda trasporti milanese spunta dall'angolo della strada travolgendola e facendole fare un volo di quasi un metro.

All'incrocio non c'è il semaforo per l'attraversamento.

Immediati i soccorsi, prestati prima dei passanti e poi dai paramedici del 118 intervenuti sul posto. La ragazza è stata trasportata in ospedale dove tuttavia è stata ricoverata in codice verde poiché miracolosamente illesa. Ancora da chiarire i motivi che hanno causato l'investimento della 28enne da parte del conducente Atm.

Video di Ik2gwz per MilanoToday.