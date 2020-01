Girava per l'hinterland di Milano con 40 Kg di marijuana nel furgone: arrestato il "pusher artigiano"

Girava indisturbato per l'hinterland di Milano con 40 Kg di marijuana e hashish nascosti nel furgone. L'uomo, un 47enne italiano con precedenti specifici, è stato fermato dalla Polizia di Stato lunedì 27 gennaio mentre si trovava a Gorgonzola, e ora rischia una pesante condanna per detenzione e spaccio di stupefacenti.

All'interno del furgone gli agenti della squadra Mobile hanno rinvenuto marijuana, hashish e olio di marijuana per un totale di 40 Kg, oltre a un "jammer" per disturbare le comunicazioni via cellulare, numerosi telefonini, bilance e materiale da imballo per lo stupefancente.