Milano, scoperto un fortino della droga a Giambellino: a tradire il pusher i 9 cani che teneva in casa

Lo chiamavano “lo Zio”, il pusher arrestato lunedì dalla Polizia di Stato nel cosiddetto Quadrilatero ALER di Giambellino, a Milano. Cittadino italiano di 45 anni, l’uomo gestiva un vero e proprio fortino della droga presso la propria abitazione, dove in seguito a una perquisizione gli agenti del commissariato Lorenteggio hanno rinvenuto e sequestrato circa 700 grammi di hashish, 800 euro in contanti e un quaderno con la contabilità delle vendite.

A tradire il pusher sarebbero stati i nove cani che l’uomo teneva in appartamento e che avrebbero morso la compagna costringendolo a chiedere l’intervento del 118. Ed è proprio sfruttando l’intervento dei paramedici che gli agenti della squadra investigativa hanno colto l’occasione per entrare in casa dello spacciatore, rinvenendo la scorta di sostanza stupefacente.