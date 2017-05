Nella serata di giovedì 11 maggio i Radicali hanno organizzato un presidio sotto Palazzo Marino per il rilascio di Yuri Guaiana, già segretario dell’associazione radicale Certi Diritti, arrestato a Mosca mentre consegnava per conto dell’Ong AllOut le firme di cittadini da tutto il mondo che chiedono giustizia e verità sulle persecuzioni di gay in Cecenia.