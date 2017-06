L'invito di Radio Italia: "Tutti al concerto di Milano con una maglietta bianca"

Radio Italia - che ha organizzato il concerto gratuito in programma il 18 giugno in piazza Duomo a Milano - invita tutti gli ascoltatori e le persone che saranno in piazza ad indossare una maglietta bianca per "rispondere al clima di queste giornate" e come segno di rispetto per le vittime.

"Noi ci siamo e vogliamo dare un segnale forte, positivo, di unione, di gioia e di condivisione - ha spiegato il presidente di Radio Italia Mario Volanti -. Ci piacerebbe che la piazza fosse bianca in segno di rispetto per tutti i recenti accadimenti ma anche per unirci tutti insieme ancora più degli anni scorsi! La musica è più forte, ci sarà sempre e sarà sempre e per tutti pace, purezza e libertà".

Con l'hashtag dell'iniziativa (#lamusicaèpiùforte) diversi artisti che si esibiranno e anche i conduttori Luca e Paolo hanno iniziato a postare in rete immagini e video.