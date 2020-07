Milano, si arrampicano sull'Arco della Pace per fare i buffoni: un ragazzo denunciato. Il video

Arco della Pace, Milano, notte tra sabato e domenica. Un gruppo di ragazzi, tutti apparentemente abbastanza giovani, si arrampica sul monumento alto 25 metri. Per farlo, sfruttano un'impalcatura installata per alcuni lavori di restauro attualmente in atto sull'arco. Una volta in cima cominciano a urlare e fare gesti di esultanza per celebrare le loro gesta. Davanti agli occhi perlopiù estasiati di altri giovani che si stavano godendo la prestigiosa movida di corso Sempione.

La scena è stata filmata da molti dei presenti e il video è stato condiviso da Welcome To Favelas su Instagram, come già avvenuto a febbraio. Qualcun altro, però, ha pensato di telefonare le forze dell'ordine per mettere fine al rischioso e folle gioco che poteva costare caro agli stessi protagonisti. Sul posto sono arrivati quindi anche i poliziotti.

La volante si materializza poco dopo le 2 ma del gruppetto in cima non c'è più traccia. Quello che invece riescono a trovare gli agenti, è un 20enne che in quel preciso momento stava scendendo dall'impalcatura. Non è dato sapersi se si tratti di uno dei ragazzi immortalati nel video o se semplicemente fosse qualcuno che si voleva aggregare in ritardo alla festa improvvisata tra i cavalli di bronzo.

Ragazzi si arrampiacano sull'Arco della Pace: foto e video

​

Foto Roberto A.

Come racconta la questura, a quel punto il ragazzo, incensurato e per nulla noto alle forze dell'ordine, è sceso di fretta e si è nascosto dietro ad alcuni teloni, sperando di riuscire a farla franca come gli altri prima di lui. Purtroppo per il 20enne non è così. Anzi, peggiora la sua situazione quando a un certo momento decide di tentare di fuggire di corsa verso via Pagano nonostante l'alt della polizia. Nella fuga, il 20enne ha pure danneggiato una recensione, prima che venisse bloccato. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per resistenza e danneggiamento.

Ora si indaga per capire chi siano gli altri giovani protagonisti del video 'loco' della movida Milanese e se c'è un collegamento tra loro e altri che, nella stessa serata tra sabato e domenica, si sono arrampicati sulle Colonne di San Lorenzo. Anche il loro video, come di consuetudine, è finito subito sui social network, la vera piazza della nuova movida.