Milano, follia in treno: ragazzo viaggia aggrappato alla porta del vagone. Video

Il treno in corsa. E un ragazzo, letteralmente, aggrappato alla porta. Follia nelle scorse ore su un convoglio regionale, diventato teatro dello "spettacolo" - decisamente pericoloso - di un giovane che ha viaggiato, non è chiaro per quanto tempo né perché, "attaccato" a una delle carrozze.

Come mostra il video di MilanoToday, il "particolare" passeggero resta aggrappato al treno in marcia e scende soltanto all'arrivo nella stazione di Milano Romolo, dove poi sembra sparire nel nulla.

Il convoglio interessato è della linea S9 e la folle corsa del giovane è stata immortalata da un altro dei passeggeri - lui all'interno -, chiaramente spaventato e incredulo.

Ecco le immagini