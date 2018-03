"Posso fare una telefonata?" Ecco com'è andata a un ragazzo di colore in giro per la città. Razzismo?

E' bastata una telecamera nascosta per vedere come le differenze, le diffidenze e le preoccupazioni verso chi non ha lo stesso colore della nostra pelle siano tutt'oggi una quotidianità.

In giro per Milano un giovane africano chiede a dei passanti, italiani, di poter fare una telefonata perché il suo cellulare non funziona. Praticamente quasi nessuno glielo concede.

Il ragazzo avanza poi la stessa richiesta ad altri giovani di colore, quasi tutti lo aiutano. Ma questa diffidenza si concretizza anche a parti invertite. Questa volta è un ragazzo italiano a chiedere a dei passanti di colore di poter fare una telefonata, nessuno gli dà retta. Le conclusioni ad ognuno di voi.

Video pagina fb Kiko.Co