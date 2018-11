'Fuori in 60 secondi': rapina al bar in 1 minuto, pistola contro il titolare e via coi soldi. Video

Erano entrati nel locale e avevano puntato l'arma contro il titolare. Poi, in un minuto scarso, erano usciti ed erano fuggiti con i soldi. Proprio per quel blitz - adesso, a due anni di distanza - sono stati colpiti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Due uomini - uno di trentanove anni e uno di quarantasette, entrambi italiani ed entrambi pregiudicati - sono stati arrestati con l'accusa di rapina aggravata per aver svaligiato il bar Guzzi di Gorgonzola il 25 novembre del 2016.

Partendo dalle immagini registrate dalle telecamere nel giorno del colpo, i carabinieri di Cassano d'Adda sono riusciti a dimostrare che a entrare in azione erano stati proprio il 39enne e il 47enne e hanno ottenuto nei giorni scorsi l'ordinanza di custodia cautelare. I militari l'hanno notificati ai due in cella, dove si trovano per vecchi guai con la giustizia.