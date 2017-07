Ai domiciliari, si allontana per una tentata rapina: arrestato pregiudicato | Video

Un pregiudicato di 33 anni, M.T., è evaso dai domiciliari per tentare una rapina fuggendo a bordo di una bicicletta. È accaduto intorno alle 10.30 di mercoledì 26 luglio, preso di mira il supermercato In's di Legnano in piazza Del Popolo. L'uomo travisato con occhiali e con il giubbotto fino al volto ha fatto irruzione nel supermarket brandendo un coltello. Ha affrontato dipendente, ma quest'ultimo non ha obbedito alle sue richieste, anzi: ha chiuso la cassa ed è scappato. Un atteggiamento che ha complicato i piani del rapinatore che non potendo agire direttamente sulle casse ha deciso di desistere e si è allontanato in bicicletta. Successivamente sono intervenuti i carabinieri della radiomobile di Legnano che hanno raccolto le testimonianze dei dipendenti e acquisito le immagini di videosorveglianza della zona. Arrestato di Carabinieri, è stato tradotto nel carcere di Busto Arsizio.