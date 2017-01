Rapina nel campo rom, rubati 25mila euro: carabinieri a caccia dei ladri a Chiesa Rossa

Giovedì mattina, in un’imponente operazione di controllo del territorio, i carabinieri del comando provinciale di Milano hanno passato al setaccio il campo rom di via Chiesa Rossa a Milano.

I militari - aiutati da uomini del terzo reggimento carabinieri Lombardia, dal nucleo cinofili e da un elicottero - hanno eseguito alcune perquisizioni a carico di due uomini - un trentacinquenne e un quarantunenne - ritenuti responsabili di una rapina aggravata avvenuta lo scorso 20 dicembre.

Quel giorno, secondo quanto ricostruito dagli uomini dell’arma, tre marocchini - un imprenditore e due collaboratori - si erano presentati nel campo con venticinquemila euro in contanti per acquistare alcuni elettrodomestici che avevano visto in vendita su un annuncio on line.

Gli acquirenti, però, una volta consegnato il denaro, erano stati minacciati da altri uomini armati - almeno cinque - ed erano poi state costretti a salire in auto e speronati fino all’uscita.

Durante le perquisizioni, i militari non hanno trovato i soldi né gli elettrodomestici, ma sono riusciti a identificare i due, che attualmente risultano indagati per rapina aggravata.