Milano: rapina con pistola un negozio, ma viene arrestato subito

Rapina fermata "in diretta" dal pronto intervento della polizia milanese. Nel pomeriggio di giovedì 2 marzo 2017, infatti, verso le 15, un italiano di 26 anni ha tentato di rapinare un esercizio commerciale “Compro oro” in via Marco D’Agrate.

L'uomo, dopo essersi introdotto all’interno del negozio, ha minacciato la commessa, una donna albanese di 36 anni, con una pistola (risultata essere poi finta).

La vittima, nonostante fosse impaurita, con grande lucidità ha reagito, poi ha bloccato le porte di uscita e si è nascosta nel retro per chiamare la polizia. Gli agenti del Commissariato Mecenate sono giunti in pochi minuti e hanno arrestato il criminale in trappola.