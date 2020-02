Milano, rapinano il negozio e scappano con il bottino: 3 feriti in una gioielleria in zona Certosa

Rapinano la gioielleria e poi si danno alla macchia in direzione del parco dei Seicento. È accaduto in via Nicola Fabrizi, tra Certosa e Quarto Oggiaro, dove tre malviventi sono entrati in un compro oro intorno alle 10.30 di mercoledì 5 febbraio svaligiando il negozio e ferendo lievemente il titolare e due dipendenti.

Stando a quanto riferito dai negozianti, i tre rapinatori sarebbero entrati brandendo la lama e dopo una breve, ma violenta, collutazione si sarebbero poi dati alla fuga in direzione dei giardini pubblici adiacenti a via Aldini. Tra la refurtiva: oro, gioielli e denaro in contante.