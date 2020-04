Rapina al negozio Gucci: presi i ladri che svaligiarono il punto vendita di Varese per un valore di oltre 100mila euro

Lo scorso inverno avevano svaligiato il negozio di Gucci a Varese spaccando la vetrina e portando via merce per un valore di 102.915 euro, ma grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza sono stati rintracciati e arrestati.

A finire in manette un 43enne di origini Bosniache ed un 37enne serbo, ritenuti i principali responsabili del furto, arrestati la mattina di venerdì 24 aprile dai Carabinieri del comando provinciale di Varese. Nelle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della boutique, sono chiaramente visibili i due uomini mentre, insieme ad altri due complici, distruggono la vetrata del negozio con un ariete per poi ripulirlo. La merce rubata è stata rinvenuti dai militari dell'Arma in un garage riconducibile a uno dei rapinatori.