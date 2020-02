Milano, rapinano il Pam di viale Tibaldi: individuati grazie al motorino con cui sono scappati

Rapinatori in azione in un supermercato PAM di viale Tibaldi, a Milano. È accaduto intorno alle 12 di venerdì 21 febbraio, quando due soggetti armati di pistola scacciacani e con il volto coperto da un casco hanno fatto irruzione nel negozio facendosi consegnare il contenuto del registratore di cassa davanti ai clienti attoniti.

I due sono poi fuggiti a bordo di uno scooter nero, che tuttavia è stato rintracciato dopo poche ore dagli agenti della squadra Mobile in un condominio di via Nikolajevka, dove risiedeva uno dei due rapinatori. Immediato il fermo dell’uomino, che nel suo appartamento, oltre alla refurtiva, aveva anche alcune dosi di cocaina e hashish ed è stato per questo indagato anche per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.