Milano, irruzione nella Snai con il revolver in pugno: arrestati due rapinatori. Il video

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri della squadra anti truffe - guidati dal capitano Federico Smerieri - perché ritenuti responsabili di una rapina commessa il 6 dicembre nel punto Snai di viale Sarca a Milano.

In cella sono finiti Giovanni F. - ventottenne già in carcere da fine dicembre perché accusato di otto truffe agli anziani - e di Cosimo G., un trentacinquenne senza lavoro, senza un domicilio fisso e con un piccolo precedente per armi.

I due si erano conosciuti per caso proprio in una sala slot e scommesse e avevano deciso di organizzare il colpo. Dopo la rapina, però, il più grande dei due era fuggito con i soldi e non aveva mai più incontrato il complice.

Così, il ventottenne - quando è stato arrestato per le truffe - ha raccontato tutto ai militari. I due sono stati arrestati con l'accusa di rapina a mano armata.