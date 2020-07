Milano, finto cliente rapina un supermercato: la cassiera prova a bloccarlo. Il video

Ha rapinato un supermercato fingendosi un cliente ma il giorno dopo è stato rintracciato. Il fatto è avvenuto martedì 30 giugno, a Milano: quando la polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un italiano di 41 anni per rapina aggravata.

Il giorno precedente, intorno alle 12, l'uomo era entrato all'interno di un supermercato in zona Ticinese fingendo inizialmente di comprare delle birre. Giunto in prossimità delle casse ha mostrato nella mano alcune monete, ma nel momento in cui la commessa ha aperto la cassa, ha repentinamente allungato un braccio asportandone le banconote (il racconto).