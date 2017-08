Assaltano una banca ma non trovano i soldi: un rapinatore è il fruttivendolo | Video

Erano entrati in banca armati di pistola e minacciando i dipendenti ma erano usciti a mani vuote, perché la cassaforte principale non si era aperta e perché il denaro in contante conservato in quella secondaria era passato inosservato.

Sono stati arrestati dalla Squadra mobile di Milano due componenti di una banda del 'buco' che, ad ottobre 2016, entrando da un locale-caldaia di una banca in via Cagliero dopo aver fatto un foro nel muro, ha cercato di portare via circa 150mila euro senza riuscirci, anche per la prontezza di una dipendente che ha messo al sicuro i contanti (LEGGI LA NOTIZIA).