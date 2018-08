Ubriaco va in via Gola per comprare droga ma viene pestato: ecco il video dell'aggressione

Lo spaccio di droga e la malavita in via Emilio Gola a Milano sembrano non andare in vacanza mai. Dopo l'arresto del weekend, quando un uomo era stato trovato con diversi grammi di eroina e sostanza da taglio in una casa Aler occupata, la polizia è riuscita a mettere le mani anche su un rapinatore di 23 anni. A finire in manette, spiegano dalla questura, è un ragazzo marocchino, M. D., che insieme ad altri complici aveva rapinato e aggredito un connazionale di 50 anni (leggi la notizia).