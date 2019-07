Rapinatore gentleman arrestato: svaligiate oltre 10 farmacie tra Comasina e Greco Turro

Svaligiava l'incasso delle farmacie fingendo di avere un'arma in tasca. È stato arrestato il 2 luglio dalla Polizia di Stato di Milano il 53enne responsabile di aver rapinato oltre 10 negozi di medicinali nelle zone tra Comasina e Greco Turro tra ottobre 2018 e maggio 2019.

L'uomo, di nazionalità italiana, agiva a volto scoperto camuffandosi solamente con un berretto in testa, ed è stato definito dagli inquirenti "rapinatore gentleman" a causa della sua particolare tecnica: fingendo infatti di telefonare davanti all'entrata della farmacia, attendeva il momento propizio per avventarsi sulla cassa e svuotarne il contenuto in denaro, il tutto sotto minacciadi una presunta un'arma da fuoco nascosta in una tasca.