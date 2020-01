San Giuliano Milanese, rapinatore con la scacciacani svaligia l'Outlet dolciario: arrestato dai Carabinieri

Nelle immagini diffuse dai Carabinieri di S. Donato ecco in azione un rapinatore mentre, armato di una pistola scacciacani priva del tappo rosso, rapina l’esercizio commerciale “Outlet dolciario” di San Giuliano Milanese.

Nel video è chiaramente visibile l’uomo, un italiano classe 1976, mentre entra nel negozio coperto in volto da un passamontagna e, minacciando l’esercente con la pistola in mano, si fa consegnare l’incasso, per un valore di 500 euro. Allertati dal negoziante, i Carabinieri hanno catturato l’uomo pochi minuti dopo mentre, allarmato dalle sirene delle volanti, fuggiva a piedi.