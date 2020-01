Milano, preso rapinatore seriale di negozi: svaligiati 3 esercizi commerciali con una pistola finta

È un 41enne italiano il rapinatore seriale che tra novembre e dicembre 2019 ha svaligiato una farmacia e due esercizi commerciali minacciando gli esercenti con una pistola finta.

L'uomo è stato tratto in arresto il 30 dicembre scorso dagli agenti della Polizia di Stato, che dopo un'intensa attività di appostamento e indagine, sono risaliti al 41enne, già noto alle forze dell'ordine e con precedenti penali.

Nelle immagini delle videocamere di sorveglianza rese pubbliche dalla Polizia di Stato ecco il rapinatore in azione durante un tentativo di furto nel negozio Acqua e Sapone di Via Ludovico di Breme, furto non andato a buon fine a causa della cassaforte temporizzata. Nel video è chiaramente visibile il 41enne mentre minaccia l'esercente con la pistola finta, salvo poi andarsene a mani vuote una volta compreso che non avrebbe potuto mettere mano all'incasso del negozio.