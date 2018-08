Incastrato dal 'pollice dell'autostoppista' e dal tremolio: ecco il rapinatore 'vecchio'. Video

E' stato arrestato dalla polizia giovedì, in esecuzione di una custodia cautelare in carcere, l’autore di una serie di rapine perpetrate a danno di farmacie milanesi. Sei le rapine contestate, compiute a marzo e settembre 2017 e febbraio, marzo, aprile, maggio 2018. Cinque presso la medesima farmacia in zona Mecenate.

Grazie al lavoro di indagine svolta dagli agenti del Commissariato Mecenate con i colleghi dell’Ufficio Analisi della Divisione Anticrimine della questura di Milano, le rapine sono state ricondotte alla medesima persona. Analizzando le modalità dell’azione criminale, le caratteristiche fisiche dell’autore, gli orari delle rapine, le modalità di accesso e le vie di fuga, è stato elaborato un prospetto di serialità che è stato poi confermato dalle indagini (leggi la notizia).