Armati di coltello seminano il panico, rapinano quattro supermercati e un negozio: arrestati

Rapina a mano armata. È l'accusa a cui devono rispondere tre italiani di 31, 33 e 55 anni, tutti già noti alla giustizia, arrestati dai carabinieri della compagnia di Legnano.

I militari del nucleo radiomobile sono arrivati a loro dopo aver analizzato cinque rapine consumate con lo stesso modus operandi tra il novembre 2016 e marzo di quest'anno. Colpi avvenuti in un negozio di articoli per animali e in tre supermercati del legnanese. I delitti, che avevano fruttato complessivamente 7.700 euro, erano stati messi a segno sempre da due persone travisate, una della quali armata di un grosso coltello da cucina.