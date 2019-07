Milano, aggredisce e droga a forza un'anziana per svaligiarle la casa: in manette una 46enne

È stata arrestata giovedì 25 luglio la presunta rapinatrice colpevole di aver aggredito e drogato a forza un'anziana di 84 anni per poi rapinarle l'appartamento. L'episodio è accaduto il 20 luglio in zona porta Genova. La ladra, una 46enne di origini serbe residente a Legnano, era riuscita a intrufolarsi nell'appartamento dell'84enne con la scusa di dover fare pulizie in un appartamento del quale, tuttavia, la proprietaria si era dimenticata di lasciarle le chiavi.

Grazie al buon cuore dell'anziana, che l'aveva invitata ad aspettare in casa propria, la rapinatrice è riuscita a mettere in atto il suo piano: un tè a base di benzodiazepine che le avrebbe fatto ingerire a forza, poiché l'anziana si era rifiutata di consumarlo, probabilmente insospettita dal comportamento della 46enne. Solo il pronto intervento del marito dell'84enne, nel frattempo rincasato, è riuscito a sventare la rapina, mettendo in fuga la ladra.

Gli investigatori sono riusciti a rintracciare la 46enne grazie ai suoi precedenti: la donna aveva infatti compiuto un'identica rapina nel 2016: Un particolare che ha fatto subito scattare una perquisizione in casa della rapinatrice, che conservava nell'armadio gli stessi indumenti immortalati nel video di sorveglianza del palazzo. La polizia di stato, che sospetta altri episodi simili, invita chiunque abbia subito una rapina con la medesima metodologia a farsi avanti per denunciare l'accaduto.