Furti in banca con l'esplosivo e auto rapinate: presa la banda che terrorizzava Trezzano sul Naviglio

In manette cinque uomini che secondo gli inquirenti sarebbero assidui frequentatori dei campi rom milanesi di via della Chiesa Rossa e via Muggiano