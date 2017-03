Ha commesso sei rapine in farmacie e uffici postali. Tutti i colpi sono stati accertati dagli agenti del Commissariato Porta Ticinese che hanno arrestato un trentacinquenne italiano.

L’uomo, un rapinatore seriale, in una delle rapine aveva utilizzato anche una pistola, ed utilizzava il denaro per acquistare stupefacenti. Già arrestato per spaccio, ha atteso il provvedimento in carcere.