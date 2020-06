"Mi servono due uomini, gente pratica": le intercettazioni della banda che rapinava filiali Ubi Banca

"Mi servono due uomini, gente pratica. Fammi sapere per le parrucche, così andiamo a colpo sicuro". Sono alcune delle intercettazioni telefoniche tra i 5 complici di una banda che tra il 31 maggio e il 7 agosto 2019 ha messo a segno 4 rapine (di cui una fallita) in altrettante filiali di Ubi Banca a Milano. I cinque, tutti cittadini italiani residenti a Palermo, facevano la sola dalla Sicilia fino al capoluogo lombardo organizzando colpi che gli avevano fruttato circa 300mila euro.

A smantellare l'organizzazione il lavoro d'indagine della 'Mobile' di Milano, che sotto la guida del dirigente Marco Calì hanno 'sorvegliato' la banda intercettando le conversazioni per successive rapine che i cinque avevano in programma. A tradire i malviventi il covo della cosiddetta 'mente' del gruppo, che aveva affittato un appartamento a Rozzano nel quale ospitava di volta in volta i complici in arrivo da Palermo per le rapine. Particolare anche il modus operandi: i 5 entravano con parrucche e colla super attack sui polpastrelli (per evitare di lasciare impronte), prendendo in ostaggio clienti e impiegati il tempo necessario all'apertura temporizzata dei caveau, che poi ripulivano.