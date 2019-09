Video, ecco il pestaggio choc durante una rapina a Milano: arrestato il rapper Adamo Bara Luxury

Venerdì 13 settembre, quattro giorni prima del suo arresto, ha pubblicato il suo ultimo video su Youtube dove ha clip con oltre mezzo milioni di visite. Benché nel suo canale - che ha oltre 5mila iscritti - così come su Instagram - dove conta più di 12mila followers - si atteggi a gangster pare che in realta il ragazzo, il rapper Adamo Bara Luxury, si comporti da vigliacco, tanto da aver orchestrato il pestaggio di un uomo, insieme a un complice minorenne, solo per rubargli il cellulare per procurarsi i soldi per i suoi video.

Il pestaggio e l'arresto a Milano

L'obiettivo di quell'aggressione, avvenuta il 4 agosto in via Val Sabbia a Milano, erano i soldi perché, come avrebbe ammesso il cantante stesso alla polizia che lo ha raggiunto martedì nell'abitazione dove vive con la madre: "Avevo bisogno di soldi per comprare la base del mio nuovo singolo".(la notizia).